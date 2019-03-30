Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu dördüncü gün mücadelesinde Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Bulgaristan'a 4-2 mağlup oldu. İlk devresi Bulgaristan'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresinde milliler Timur Türüt'ün golü ile skoru eşitledi. Üçüncü devrede Agah Aksu'nun golü ile öne geçen milli takım, skoru koruyamadı ve mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı.

Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası son maçında, 31 Mart Pazar günü TSİ 13:00'te İsrail ile mücadele edecek.