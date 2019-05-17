Genç Erkekler Buz Hokeyi Ligi'nde şampiyon belli oldu

Genç Erkekler Buz Hokeyi Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Narmanspor'u 6-3 mağlup eden Gümüş Patenler oldu.

17 Mayıs 2019, Cuma 18:51
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Genç Erkekler Buz Hokeyi Ligi'nde şampiyon belli oldu

Genç Erkekler Buz Hokeyi Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu belli oldu. Sezonun final karşılaşmasında Erzurum temsilcisi Narmanspor ile Ankara ekibi Gümüş Patenler karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-3 galip ayrılan Gümüş Patenler altın madalyanın sahibi oldu ve sezonu şampiyon tamamladı. 

Ödül törenine Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) Yönetim Kurulu Üyeleri Burkay Altuntaş, Turan Kaya ve TBHF Genel Sekreteri Osman Gülen katıldı. 

Ligin en değerli oyuncuları ödüllendirildi:

En Değerli Kaleci: Soykan VARLI (İzmir)

En Değerli Defans: Rona Deren AKÇAN (Gümüş Patenler)

En Değerli Forvet: Bilal DOLANBAY (Narman SK)

DHA

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