Genç curlingciler galibiyetle başladı

Finlandiya'da devam eden Dünya Gençler Curling Şampiyonası B Klasmanı'nda Kadın Milli Takımımız ilk maçına çıktı. Ay-Yıldızlılar, Slovakya'yı 12-2 yenerek şampiyonaya galibiyetle başladı. Organizasyonda 3 gün önce, Genç Erkek Milli Takımımız da bronz madalya kazanarak A Klasmanı'na yükselme başarısı gösterdi.
Grubunu 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2. sırada bitiren Türkiye çeyrek finalde Danimarka'yı yendi. Yarı finalde İtalya'ya kaybeden ve final şansını yitiren Ay-Yıldızlılar, 3.'lük maçında İsveç'i 6-5 geçerek 3.'lük kürsüsüne çıktı.