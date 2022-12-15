Curlingte A Milli seviyesindeki tarihi başarılar 'Gençler' seviyesinde de devam etti. Finlandiya'da devam eden Dünya Gençler B Klasmanı Şampiyonası'nda Serkan Karagöz, Selahattin Eser, M. Fatih Bayramoğlu, B. Emre Nerse, M. Taha Zenit'ten oluşan Erkek Milli Takımımız, bronz madalya kazanarak A Klasmanı'na adını yazdırdı.

Grubunu 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2. sırada bitiren Türkiye çeyrek finalde Danimarka'yı yendi. Yarı finalde İtalya'ya kaybeden ve final şansını yitiren Ay-Yıldızlılar, 3.'lük maçında İsveç'i 6-5 geçerek 3.'lük kürsüsüne çıktı. Şampiyona’da Genç Kadın Milli Takımımız bugün mücadelesine başlayacak.