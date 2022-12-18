Genç curlingciler çeyrek finalde

Curlingte 'A Milli Takım ' seviyesindeki başarılara Genç Milli Takımımız'da katkı yapıyor. Finlandiya'da devam eden Dünya Gençler Şampiyonası B Klasmanı'nda en son Erkek Milli Takımımız 3.'lük elde ederek A Klasmanı'na çıkmıştı. Şimdi yarış, kadın kategorisinde devam ediyor.

Berfin Şengül, Nilay Arzık, İclal Karaman, İlknur Ürüşan ve Nisanur Kaya'dan Ay-Yıldızlı ekibimiz, 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle grup 2.'si olarak çeyrek finale çıkmayı başardı. Slovakya'yı 12-2, İtalya'yı 6-5, Polonya'ya 9-5 ve Brezilya'yı 9-3 mağlup eden Kadın Milliler tek yenilgisini Kanada'da (5-4) karşısında aldı. Ay-Yıldızlılar bugün TSİ 18.00'de oynayacak çeyrek finalde C Grubu lideri Danimarka'yla karşılaşacak.