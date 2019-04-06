Genç badmintonculardan 7 madalya

Türkiye, Çekya’da düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası’nda 7 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cesky Krumlov şehrinde düzenlenen organizasyonda 17 ülkeden 211 sporcu mücadele etti.

Tek erkeklerde Hasan Berkay Günbaz altın, Nurullah Saraç bronz madalyanın sahibi olurken, tek kadınlarda Ayça Özgür gümüş madalya elde etti.

Çift kadınlarda Cansu Erçetin ile Yasemen Bektaş, çift erkeklerde Hasan Berkay Günbaz ile Nurullah Saraç şampiyonluğa ulaştı. Çift erkekler kategorisinde ayrıca Kerem Çınar-Kerem Ahmet Özder ikilisi bronz madalya kazandı.

Karışık çiftlerde ise Yasemen Bektaş ile Taha Emirhan Budak ikincilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye, böylece şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.