Genç badmintonculardan 5 madalya

Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) gerçekleştirilen turnuvada; tek erkekler kategorisinde Hasan Berkay Günbaz ve Nurullah Saraç üçüncülüğü paylaştı.

Çift erkekler kategorisinde ise Hasan Berkay Günbaz ve Nurullah Saraç üçüncü oldu.

Çift kadınlar kategorisinde de Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş ikincilik derecesi kazanırken, karışık çiftler kategorisinde ise Taha Emirhan Budak ve Yasemen Bektaş da ikinci olarak kürsüye çıktı. (AA)