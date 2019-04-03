Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde 5-7 Nisan tarihleri arasında Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvası'nda 7 badmintoncu madalya mücadelesi verecek.

Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvası'na Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan kampla hazırlanan Genç Milli Takım kafilesinde Zehra Erdem, Sezgin Kelebek, Hilmican Şimşek, Semih Baha Başakın, Ece Sare Başakın, Serkan Uğurlu, Zeynep Akdeniz yer alıyor.

Başkan Murat Özmekik, "Sporcularımızın ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Burada elde edecekleri önemli tecrübeler ile ekim ayında katılacağımız Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda da kürsüyü zorlamak istiyoruz" dedi.

DHA