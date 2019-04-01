Genç badmintoncular Çekya’ya gitti

17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Çekya’da düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya’nın Cesky Krumlov kentinde 4-6 Nisan tarihlerinde 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası gerçekleştirilecek.

Turnuvaya katılacak milli takım, Ankara’daki hazırlıklarını tamamlayarak Çekya’ya gitti.

Türkiye’yi, organizasyonda Nurullah Saraç, Hasan Berkay Günbaz, Orçun Öztürk, Taha Emirhan Budak, Ayça Özgür, Ayşegül Yemişen, Behiye Bodur, Yasemen Bektaş, Cansu Erçetin, Kerem Ahmet Özder, Kerem Çınar, Firdevs Karaaslan ve Nurgül Yılmaz temsil edecek.

AA