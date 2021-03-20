Gemlikspor’dan engelli çocuklara 120 adet forma 

Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)

Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği tarafından eğitimi verilen Özel Gemlik Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Gemlikspor yönetimi, 120 özel çocuğa forma hediye etti.

İşkur aracılığıyla yapılan çalışmaya, destek veren firmaların yöneticilerinin yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ve MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz da katıldı.

GEMLİKSPOR PASTASI DA KESİLDİ

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın da katıldığı programda, özel çocuklarla bir araya gelindi. Dernek Başkanı Ahmet Avcı’nın da eşlik ettiği çalışmada, özel çocuklarla pasta kesilirken, aynı zamanda Gemlikspor forması da armağan edildi.

IŞIK VE AVCI’DAN TEŞEKKÜR

Dernek Başkanı Ahmet Avcı, Gemlikspor, Gemlik Kulüpler Birliği, Gemlik İşkur Müdürlüğü ve destekçi firmalara teşekkür ederken, Milletvekili Işık’ın da katılmasından memnun kaldıklarını ifade etti. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise, ‘’Gemlik Kulüpler Birliğinin, Gemlikspor ile beraber yaptıkları program için katılım sağladık. Çocuklarımıza formalarımızı hediye ettik. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Okulumuzu da gezme imkanı bulduk, okul yönetimine de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sportif faaliyetlerimizi ve sosyal sorumluluk projelerimizi, kulüpler birliği çatısı altında yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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