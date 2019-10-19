Gemlik Basketbol SK - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi SK: 65-77

GEMLİK,(BURSA),(DHA)

TBL’de Gemlik Basketbol Spor Kulübü, evinde Balıkesir Belediyesi Spor Kulübü’ne 77-65 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol 1’inci Ligi ikinci hafta mücadelesinde Gemlik Basketbol Spor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü ağırladı. Gemlik Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadele Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor’un 77-65’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın skoreri Balıkesir temsilcisinden 26 sayı kaydeden Myles Anthony Mack oldu. Gemlik Basketbol Spor Kulübü’nde ise 17 sayı kaydeden Diante Levan Watkins takımının skoreri oldu. Bu sonucun ardından Balıkesir temsilcisi, ligdeki ikinci galibiyeti alırken, Bursa temsilcisi ise ikinci maçında da galibiyete uzanamadı.

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