Dünyamız nasıl Güneş etrafında bir yörüngede ilerliyorsa meteorlar yani göktaşları ve kuyruklu yıldızlar da benzer şekilde güneşimiz etrafında ya da başka yörüngelerde gidiyorlar.

Bunlardan biri de sönük bir kuyruklu yıldız olan 3200 Phaethon... Onun arkasında bıraktığı meteorlar birikimi de Geminid yani "İkizler" olarak adlandırılıyor.

Peki bu yılın son gökyüzü şölenini fotoğraflamak için yapmanız gerekenler neler? Meteor yağmuru sırasında güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli.

Geminid Meteor yağmuru ne zaman ve Türkiye'den izlenebikecek mi?

Geminid Meteor yağmuru 13 Aralık'ı 14'üne bağlayan gece yani bu gece açık bir gökyüzünün ve yeterli karanlığı sağlanabilen birçok yerden görülebilecek.

Gece saat 00.00'dan sonra saatte ortalama 50'ye yakın "yıldız kayması" görülebilecek. Bu meteor yağmurunda ay hilal evresinde olacak yani ay ışığı az olacak ki bu atmosfere giren göktaşlarının yanarak sağladığı ışığı görmemize yardımcı olacak. Göktaşlarını en iyi şekilde izlemek için mümkün olduğu kadar şehir ışıklarından uzakta karanlık bir bölge bulmakta (şehir dışı) fayda var.

Google'dan bugüne özel Doodle

"Doodle" olarak adlandırılan özel tasarımlı logolar, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.