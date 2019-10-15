Geliyoruz Avrupa

Türkiye, muhteşem başladığı EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda adeta destan yazdı. 3’te 3 yaptıktan sonra İzlanda’ya kaybeden Ay-Yıldızlılar, yeniden 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Dün Fransa karşısına liderlik için çıkan Millilerimiz, 1-1 berabere kalarak zirvedeki yerini korudu. EURO 2020 için artık önümüzde 2 maç kaldı.

Avantajımız ise çok büyük. İzlanda ile aramızda 4 puan fark var. Vikingler’le evimizde oynadıktan sonra, grubun zayıf halkası Andorra’ya konuk olarak grubu tamamlayacağız.

Fransa’ya üstünüz

İzlanda’yla berabere kalmak bile, Avrupa Finalleri’ndeki yerimizi ayırtmamız için yeterli olacak. Ancak bizim hedefimiz belli: Kalan 2 maçı da kazanıp, son Dünya Kupası Şampiyonu Fransa’nın önünde lider olarak EURO 2020’ye adımızı yazdırmak... Grubu Horozlarla eşit puanda bitirirsek, ikili averaj sayesinde zirve yine bizim olacak.