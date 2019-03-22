Gelişim projesi başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre alt yaş gruplarında yetenekli futbolcuların tespit edilerek Futbol Altyapı Gelişim Projesi’ne dahil edilmesi ve bu proje kapsamında yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılmasını amaçlayan turnuvanın 1. kademe 1. devre müsabakaları, 22-24 Mart’ta Ankara, Adana ve Antalya’da oynanacak.