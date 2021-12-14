Gelişim Ligleri’nde mücadele devam ediyor

U19 Süper Lig 'de 8. hafta maçlarında toplam 31 gol atıldı. 4 karşılaşmayı ev sahibi takımlar kazanırken, 5 maçta sevinen deplasman takımları oldu. 1 mücadele ise berabere bitti. Beşiktaş , topladığı 21 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

U19 TFF 1.Lig'de de 8. hafta maçlarında toplam 29 gol kaydedildi. 5 karşılaşmada ev sahibi takımlar sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 maçı deplasman takımları kazandı. 2 maç ise beraberlikle tamamlandı. Haftayı bay geçen Altınordu, 16 puanla ligde zirvede yer alıyor.

Elit U17 ve Elit U16 Ligleri’nde 6. hafta maçları oynandı . U19 Bölgesel Gelişim Ligi’nde ise heyecan 8 grupta yapılan karşılaşmalarla devam etti.



