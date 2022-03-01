U19 Süper Lig'de 21. haftada toplam 16 gol atıldı. 1 karşılaşmayı ev sahibi takımlar kazanırken, 4 mücadelede sevinen taraf deplasman takımları oldu.5 maç ise berabere bitti. Beşiktaş A.Ş. ve Galatasaray A.Ş., topladıkları 42'şer puanla ilk iki sırada bulunuyor.

U19 TFF 1. Lig'de ise 20. hafta maçlarında toplam 39 gol kaydedildi. 6 karşılaşmada ev sahibi takımlar sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 maçı deplasman takımları kazandı. 1 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bursaspor, haftayı bay geçti. 41 puana sahip Altınordu ligde zirvede yer alıyor.

Elit U17 ve Elit U16 Ligleri'nde mücadele devam etti. Elit U17 Ligi'nde Galatasaray A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Göztepe A.Ş.,Yılport Samsunspor, İttifak Holding Konyaspor ve Adana Demirspor A.Ş., gruplarında ilk sırada yer alıyor. Elit U16 Ligi'nde ise Fenerbahçe A.Ş., Beşiktaş A.Ş., Altınordu, Trabzonspor A.Ş., MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor A.Ş. gruplarında liderlik koltuğunda oturuyor.

U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde ise grup liderleri; Esenler Erokspor, Darıca Gençlerbirliği A.Ş, Turgutluspor, Karşıyaka, Bursa Yıldırım Spor, 52 Orduspor FK, 1461 Trabzon FK ve Amed Sportif Faaliyetler.



