Mayıs-ağustos ayları arasında yetişen Gelincik otu, kırmızı çiçekler açan bir bitkidir. Ekilmemiş topraklar da ya da kırlarda ve buğday tarlasında yetişen bir bitki olduğunu söylemek mümkün. Yüksek sayıda faydası ile beraber şifa dolu mineral yapısı eşliğinde, gelincik otu halk arasında ateş otu olarak da bilinmektedir. Alternatif tıp konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Gelincik otu nedir?

Gelincik otu bilimsel adı ile papaver rhoeas olarak bilinmektedir. Mayıs ile ağustos ayları arasında yetişen bu bitki, her türlü koşula karşı dirençli bir etki oluşturmaktadır. İnsan sağlığı açısından şifalı olmasının yanı sıra aynı zamanda çiçekleri, boya yapımı gibi farklı unsurlarda da çok sık değerlendirilmektedir.

Özellikle kurutulmuş çiçeklerinde antioksidan özelliği olması, bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendiren bir yapı oluşturmaktadır. Cilt ve saç sağlığı ile beraber doğurganlık ve kalp koruması üzerinden de sunduğu şifalar eşliğinde bilinir. Değişik kullanım yöntemleri üzerinden değerlendirmek suretiyle, yıl içerisinde periyodik olarak gelincik otu kullanılabilir. Alternatif tıp konusunda bireysel açıdan insan sağlığına önemli bir katkı sunduğunu söylemek mümkündür.

Gelincik otunun faydaları nelerdir?

Gelincik otunun faydaları birçok kesim tarafından merak ediliyor. Özellikle belli başlı bazı sorunlar için çare ürettiği bilgisi, bu bitkinin daha fazla araştırılmasına etmen olmaktadır. İşte gelincik otunun sunduğu faydalar;

Baş ağrısı ile beraber hafif ağrıları indirme noktasında oldukça etkilidir,

Yüksek antioksidan etkisi ile beraber cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine imkan verir,

Kaşıntı, egzama, cilt iltihaplanması ile beraber yanık gibi problemlere karşı kullanılabilir,

Stresi minimum seviyeye çekerek sinirlilik ve yorgunluk halini alır,

Uykusuzluğu giderir,

Vücudun rahatlamasını ve sakinleşmesini sağlar,

Yağ asitleri, çinko ve kalsiyum gibi pek çok mineral ile daha sağlıklı ve canlı saçlar elde edilmesine olanak verir,

Yüksek oranda çinko miktarı ile beraber bağışıklık sistemini oldukça güçlendirir,

Demir alımı ile beraber kırmızı kan hücresi artışı üzerinden kalp sağlığını ve dolaşımını korur,

Kemik erimesini azaltarak ayrıca kemiklerle ilgili sorunlara karşı çözüm üretir,

Bu gibi farklı katkıları ile beraber gelincik otunu güvenli şekilde kullanmanız mümkün. Ancak öncelikle bu otu kullanmadan tavsiye amaçlı doktora başvurulabilir ve bu konuda kullanılıp kullanılamayacağına dair bilgi alınabilir. Böylece daha sağlıklı şekilde bu özel bitkiyi değerlendirmek mümkün olur.

Gelincik otu ne işe yarar ve ne için kullanılır?

Gelincik otu dünyanın en faydalı bitkileri arasında yer almaktadır. Özellikle kalp sağlığını koruması ile beraber kırmızı kan hücresi üzerinde dolaşım sistemi daha sağlıklı hale gelmektedir. Ayrıca beyaz kan hücrelerini arttırmak ile beraber güçlü bağışıklık sistemi üzerinden pek çok zararlıya karşı koruma potansiyeli oluşturur.

Gün içerisinde yaşanan psikolojik problemlere karşı stresi azaltır. Böylece buna paralel olarak uykusuzluğu giderir, halsizlik ve yorgunluğun tamamen uzaklaşmasına imkan tanır. Ağrı kesici olarak da kullanılabilir ve özellikle baş ağrıları için oldukça iyi gelir. Vücudun değişik bölgelerinde yaşanan ağrılar içinde kullanılabilmektedir.

Yüksek orandaki linoleik asit ve antioksidan etkisi; cildi daha nemli, parlak ve sağlıklı görünmesine imkan tanımaktadır. Cilt iltihaplanması ile beraber yanık ve egzama gibi birçok unsura karşı da çözüm yöntemi sunmaktadır.

Tüm bu faydalı durumları değerlendirebilmek için gelincik otunu değişik yöntemler üzerinden kullanabilirsiniz. Örneğin tohumlarını tüketebilir ve çay olarak kaynatmak suretiyle lezzetli şekilde içebilirsiniz. Özellikle bu durum ağrılarınız için oldukça iyi gelebilir. Kalp ve benzeri gibi pek çok probleme karşı da etki sağlar.

Süt kullanılarak tohumlarından macun yapılması ile beraber cilt sağlığı konusunda farklı bölgelerde değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda birkaç damla limon suyu eklemek suretiyle cilt üzerinde yanık veya egzama gibi birçok probleme karşı çözüm üretebilirsiniz. Kaynatmak suretiyle de saç köklerine nazikçe uygulayarak daha güçlü ve parlak saçlara sahip olunabilir.