Doğru zamanlama ve doğru beslenme ile gelin diyeti üzerinden düğün öncesi istenilen forma kavuşmak mümkün. İncecik bir bel ve basen ile istenilen gelinlik giyilebilir. Kısacası gelinliğe cuk oturabilmek için hayalinizdeki fit bedene kavuşma şansını elde edebilirsiniz.

Gelin Diyeti Nasıl Yapılır?

Yepyeni bir hayata başlamak için düğün en özel ve önemli kapıdır. Bu kapıdan geçebilmek için önceden tüm hazırlıklar yapılır ve misafirlerle beraber düğün gerçekleşir. Tabii burada en önemli husus şüphesiz gelin adayının gelinliğidir. Zarif görüntüsünde modeline ve tasarımına kadar her şey detaylıca önceden incelenir. Ancak iş denemeye geldiğinde mankendeki gibi durmadığı zaman bir hayal kırıklığı yaşanır.

Fakat tercih edilen gelinliği giymek imkansız değil. Doğru diyet ile beraber istenilen fit vücuda kavuşma şansı yakalanabilir. Böylece gelinliği vücut porsiyonuna oturması adına istediğiniz kiloyu kısa sürede verebilirsiniz. Düğün öncesi arzu edilen fiziksel kiloya ve bedene ulaşabilmek için, özel hazırlanmış gelin diyetini değerlendirebilirsiniz.

Gelin Diyeti ile Zayıflamak İçin Örnek Diyet Listesi

Düğün tarihine kısa bir süre kala kuralına göre ele alacağınız gelin diyeti ile beraber, bu liste üzerinden hayalini kurduğunuz gelinliği giyebilirsiniz. Yapmanız gereken düğüne kadar haftanın belirli günlerinde bu özel diyeti uygulamaktır.

Kahvaltı öncesi:

- 10 adet badem,

- 2 bardak ılık su,

Kahvaltı:

- 1 haşlanmış yumurta ile bir kase granola ya da 1 kase yulaf arkası,

Öğle öncesi:

1 bardak ayran ile beraber 1 büyük tabak içerisinde meyve çeşitleri,

Öğlen:

- 1 tabak zeytinyağlı barbunya ve mevsimsel salata ya da 1 tabak kahverengi pirinç pilavı,

- İsteğe bağlı olarak Izgara tavuk ve salata,

Akşam öncesi:

- 1 bardak yeşil çay,

- 1 avuç leblebi,

Akşam:

- Mevsimsel sebze yemeği ya da 1 tabak türlü,

- 1 tabak çorba,

- Küçük kase içerisinde mevsimsel salata,

- 1 adet kepekli ekmek veya lavaş,

Yatmadan önce:

1 bardak yağsız ılık süt,

Bu diyete uymak suretiyle düğüne kadar yaklaşık 4 veya 5 kilo verme şansı elde edilebilir. Bu da arzu edilen gelinliği giyme imkanını sağlar. Buna diğer bir ismi ile düğün öncesi şok diyet listesi de demek mümkün. Ancak bu diyet listesini sürekli olarak her gün yapmak çok doğru değil. Örneğin 3 gün süreyle üst üste gerçekleştirdikten sonra, iki veya üç gün ara verilebilir. Tabii bu süre içerisinde mutlaka düzenli şekilde sağlıklı besin kaynakları tüketmeye devam edilmelidir.

Düğün Öncesi Diyet Listesi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Düğün öncesi ele alınacak olan özel diyet listesi hayalleri kurulan gelinliğe rahatlıkla girme imkanı tanır. Zira yapılacak özel diyet ile beraber ortalama 3 ila 5 kilo arasında verme şansı yakalanmaktadır. Tabii bu diyet listesini ele alırken mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar mevcuttur.

- Düğün zamanına yakın olarak 6 ile 12 ay arasında daha çok protein ağırlıklı beslenme tercih edilmelidir,

- Özellikle lif bakımından zengin yiyecekler tüketilmelidir.

- Lifli besin kaynakları tokluk hissi yaratır ve açlık krizinin önüne geçer.

- Mutlaka düzenli olarak egzersiz yapılması gerekir. Bünyede yapılabilecek duruma bağlı olarak yarım saat veya 1 saat içerisinde yürüyüş ile koşu gerçekleştirilebilir.

- Mutlaka diyet listesi uygulanırken en az 1 veya 2 bardak su her öğün için tüketilmelidir.

Sağlıklı beslenmenin formülünü bu şekilde elde edebilirsiniz. Önemli olan diyet listesinin dışına çıkmadan büyük oranda sağlıklı yiyecekleri tüketmektir. Herkesin bildiği üzere Karbonhidratlı yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durulması gerekir. Zira vücudun en önemli kilo alma unsurları karbonhidrattır. Karbonhidrat ne kadar düşük miktarda kalırsa vücut daha etkin şekilde yağ yakımı gerçekleştirir.

Hayallerin Gelinliğini Giymek İçin Özel Gelin Diyeti

Özel olarak ele alınacak gelin diyeti ile beraber hayalini kurduğunuz gelinliği giyebilirsiniz. Tabii düğün tarihinden mutlaka en az birkaç ay önce bu diyete başlamak önemlidir. Eğer bunun için zaman kalmadıysa arka arkaya üç gün süreyle yapılarak da önemli oranda kilo verme şansı elde edilebilir.