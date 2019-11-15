Geleneksel voleybol turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) - SERİK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası' başladı.

Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası, İlçe Milli Eğitim Müdür İkram Ekiz'in, servisi atışıyla başladı.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Müdür İkram Ekiz, turnuvayı her yıl Öğretmenler Günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlediklerini söyledi. Bu yıl öğretmenler arası voleybolun yanı sıra masa tenisi, satranç ve futsal turnuvaları düzenleyeceklerini kaydeden Ekiz, "Bu etkinliklerde eğlenmek ve birlikte olmak, spor yapmak için bulunuyoruz. Hepinize güzel bir turnuva diliyorumö dedi.

Kadın ve erkekler kategorilerinde düzenlenen turnuvada 11 takım mücadele ediyor. Kadınlar kategorisinde 5 takım tek devreli lig usulün göre mücadele edelerken; erkekler kategorisinde 6 takım 2 grupta karşılaşıyor.

Yükseliş Eğitim Kurumları Spor Salonu'nda yapılan turnuva, 22 Kasım Cuma günü sona erecek.

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