Kara Kartal'ın sezon başında Almanya temsilcisi Leverkusen’in genç takımından kadrosuna kattığı Güven Yalçın, Beşiktaş’ta sergilediği başarılı performansla göz kamaştırıyor. Son olarak önceki gün Kasımpaşa’yla oynanan Spor Toto Süper Lig mücadelesinde hat-trick yapan 20 yaşındaki futbolcu, sezonu 23 maçta 8 gol ve 2 asistle tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetimindeki takımda önemli bir gelişim gösteren genç oyuncu, Beşiktaş Yönetimi’ni de memnun etti. Başkan Fikret Orman’ın da tekliflere rağmen Güven’i kadroda tutup gelecek sezonda da başarılı futbolcudan yararlanmayı planladığı belirtildi.

‘Takımı sevdim’

Kasımpaşa maçının ardından sezonla ilgili olarak açıklamada bulunan Güven Yalçın, “Bu sezon benim için güzel geçti, takımı sevdim. Umarım her şey daha iyi olur. Şenol hocayı özleyeceğiz, inşallah Milli Takım’da çok görüşürüz. Bana destek olan herkese teşekkür ederim” sözlerini sarf etmişti.