Geleceğin yıldızlarını Melek Mumcu yetiştirecek

Uzun yıllar Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü ve Malatya'da profesyonel kalecilik yapan Mumcu, Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım'ın daveti üzerine Eskişehir'e geldi. Yapılan anlaşma ile görevine başlayan Melek Mumcu, kulübün 2023 yılı hedeflerine yardımcı olmak için ter dökecek. Anlaşma sonrası duygu ve düşüncelerini aktaran Mumcu, "Çok heyecanlıyım. Yeni bir yapılanma içerisinde olan kulüpte bana güvenen başkanımız, yönetim kurulumuz ve diğer hocalarımızla uyum içerisinde belirlenen hedeflere birlikte ulaşacağız" dedi.

İHA