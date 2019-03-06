6'ncısı düzenlenecek olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği, Antalya Manavgat'ta 13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sueno Side Beach Otel sahalarında yapılacak organizasyona TÜFAD'ın 47 şubesi ve Suriyeli çocuklardan oluşan bir ekip olmak üzere toplam 48 takım ve bin kişi katılacak. 2007 doğumlu, 12 Yaş Altı kategorisindeki amatör futbolculardan kurulan il karmaları, organizasyona katılacak.

Geleceğin Yıldızları Futbol Şenlikleri kapsamında, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde TÜFAD'ın 56 şubesi tarafından yapılan taramalar sonucunda 100 bin çocuğa ulaşıldı.

Türk futbolunun duayen isimleri, Süper Lig ve diğer profesyonel takımların oyuncu gözleme ekiplerinden yetkililer ve TÜFAD üyeleri de, Antalya Manavgat'taki Sueno Side Beach Otel'de 13-16 Nisan tarihlerinde yapılacak olan, 6'ncı Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'nde seçilmiş 600 genç sporcumuzla bir araya gelecek.

DHA



