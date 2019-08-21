Geleceğin yıldızı Sem Yıldız, Eskişehirspor’da

Sezonun ilk maçında Keçiörengücü ile berabere kalan Eskişehirspor bir yandan maddi sıkıntıları gidermeye çalışırken bir yandan da geleceğe yatırım yapıyor. Kırmızı-Siyahlılar, Zürhi’in 18 yaşındaki Türk asıllı forveti Sem Yıldız’ı renklerine bağladı. Menaceri Okan Güven’le kulüp tesislerine gelen genç oyuncu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Adı Süper Lig’den de birçok takımla anılan oyuncunun tercihini, teknik direktör Fuat Çapa’nın yoğun ısrarı nedeniyle Eskişehirspor’dan yana kullandığı öğrenildi. Bu arada 15 gün önce istifa ettiğini duyuran başkan Osman Taş’ın kararından vazgeçip görevine geri döndüğü de gelen haberler arasında.