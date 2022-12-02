Galatasaray altyapısından yetişen, Eylül 2020'de Fransa'nın güçlü takımı Lille'e transfer olan Mustafa Kapı, ocak 2022'de Türkiye'ye döndü ve Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Mustafa Kapı, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu ve Adana Demirspor'a transfer süreci, Galatasaray'dan ayrılığı, Lille macerası, Arda Güler ve Ozan Kabak başta olmak üzere birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.





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"SANCAK'LA TANIŞTIM İKNA OLDUM"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Mustafa Kapı, Lille'den ayrılmaya karar verdiğini belirterek "İsmim Türkiye'deki takımlarla anılmaya başladı. O dönem sportif direktörümüz Gökhan Göktürk benimle iletişime geçti; projelerden bahsetti, sonrasında başkanımız Murat Sancak'la da tanıştım ve ikna oldum" dedi.





"HAYALİMİZ VAR"

Mustafa Kapı sözlerine şöyle devam etti: "Başkanımızı tanımaktan dolayı çok mutluyum, babacan, çok iyi birisi. İlk görüştüğümüzde bana Avrupa hedefinden bahsetti ve bana güvendiğini söyledi. Hocamız Montella, sportif direktörümüz Gökhan Göktürk ve Metin Abi (Korkmaz) çok iyi insanlar. Takım olarak bir hayalimiz var, inşallah bu hayali gerçeğe dönüştürebiliriz."









"LILLE BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Lille'den ayrılık sürecini anlatan Kapı, "Lille gittiğimde süre bulamadım. Zaten transfer olduğum takımların şampiyon olma ya da şampiyonluğa oynama gibi özellikleri oluyor. (tebessüm ederek) Lille bana çok şeyler kattı" dedi.

"YUSUF'UN UYKU KOÇU VARDI"

Adana Demirspor futbolcusu konuşmasına şöyle edvam etti: "Zeki (Çelik) abi, Burak (Yılmaz) abi ve Yusuf (Yazıcı) abi bana hep destek oldu, onlardan çok şey öğrendim. Zeki abi; fizyoterapisti ile kalıyor, Burak abi; besin programına çok dikkat ediyor, Yusuf abinin uyku koçu vardı."









"CAMPOS GİDİNCE KALICI OLAMADIM"

Lille'de çok fazla forma şansı bulamama nedenini Luis Campos'un ayrılığına bağlayan Mustafa Kapı, "Beni Lille'e sportif direktör Luis Campos transfer etmişti ancak 2 ay sonra Campos ayrıldı. Luis Campos devam etseydi, Lille'de kalıcı olabilirdim. Hayırlısı böyleymiş, şu anda Adana Demirspor'da çok mutluyum" diye konuştu.

OZAN KABAK'A ÖVGÜ

Yakın arkadaşı Ozan Kabak'la ilgili de konuşan Mustafa Kapı, "Ozan çok sevdiğim ve değer verdiğim bir insan. Ozan üzerine koyarak gidiyor, objektif olacağım; Ozan ilerleyen yıllarda dünyanın en iyi 5 takımından birisinde oynayabilir" dedi.

"HEDEFİM ADANA DEMİRSPOR'UN BAŞARISI"

Şu andaki hedefinin sadece Adana Demirspor'un başarısı olduğunu belirten Kapı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Takım olarak hedefimiz ve hayalimiz var; bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çok iyi bir kadromuz var, şampiyonluğa çok inanıyorum. Taraftarımıza da çok teşekkür ederim; içeride ve dışarıda bizim hep yanınımızdalar."









ADANA'DA NE YAPIYOR?

Mustafa Kapı, Adana'da günlerini nasıl geçirdiğini ise şöyle anlattı: "Günler güzel geçiyor. Antrenman olmadığı zaman; evde kitap okuyorum, film izliyorum, zaman zaman takım arkadaşlarımla dışarı çıkıyoruz."

"GALATASARAY'DAN AYRILDIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Mustafa Kapı, Galatasaray ile sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrılmış ve sarı kırmızılı taraftarların tepkisine hedef olmuştu. 20 yaşındaki futbolcu o dönem için "Galatasaray'dan ayrıldığım için pişman değilim. Çünkü çocukluğumdan beri hayalim Avrupa'da oynamaktı ve bu hayalimi gerçekleştirmek için ayrıldım" dedi.

"ÇOCUKLUĞUM FLORYA'DA GEÇTİ"

O dönem çok büyük eleştiriler olduğunu ve bunun nedeninin anladığını belirten Kapı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Galatasaray taraftarı beni çok benimsemiş ve sevmişti, ben de hala onları seviyorum. Çocukluğum Florya'da geçti, şu anda izin günlerimde İstanbul'a geldiğimde Florya'ya uğramadan dönmüyorum. Florya'nın önünden geçerken duygulanıyorum. Hayatta bir karar verirsin doğru ya da yanlış olabilir, ben kararımın arkasındayım."









"ARDA'YI RAHAT BIRAKMALIYIZ"

Fenerbahçe 'nin genç yıldızı Arda Güler'e de ayrı bir parantez açan Mustafa Kapı, "Arda gerçekten çok kaliteli, saygılı ve çalışkan birisi. Arda'ya tavsiye verecek kişi ben değilim. Sadece ülkece onu rahat bırakmamız gerektiğini düşünüyorum, çok baskı altında kalmamalı, zaten o gerekeni yapacaktır. Allah yolunu açık etsin" dedi.