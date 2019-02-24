Batuhan Özdemir / Antalya

21 ülkeden 28 takımın yer aldığı Tour of Antalya'nın en dikkat çeken ekibi, Belçika'dan ülkemize gelen Corendon Circus takımıydı. Onları bu kadar özel yapan ise; aslen bir Belçika takımı olmalarına karşın takımın en büyük destekçisi ve isim sahibi olan Corendon Airlines'ın bir Türk firması olması. Bisiklet tarihinde ilk kez bir Türk şirketi, profesyonel seviyedeki bir bisiklet takımına isim sponsoru olurken, takımda dikkat çeken bir diğer nokta da; kadrosunda yer alan Holladalı yıldız bisikletçi Mathieu van der Poel...

Van der Puel'e bisiklet olsun da ne olursa olsun

1995 doğumlu van der Poel'i meslektaşlarından ayıran yanı, yalnızca yol bisikletinde değil; dağ bisikleti ve kros branşlarında da yarışması. Krosta iki dünya şampiyonluğu bulunan Poel, aynı zamanda yol yarışında 2018 Hollanda şampiyonu. Genç sporcu Antalya'ya gelmeden önce Super Prestige'deki 8 yarışın 8'ini de kazanarak orada da şampiyonluğa ulaştı. Hollandalı bisikletçi, birden çok branşta gösterdiği bu üstün performansla, otoriteler tarafından geleceğin efsane isimlerinden biri olmaya aday olarak gösteriliyor.

Corendon: Türk takımlarına da sponsor olabiliriz

Corendon'un son yıllarda bisiklete yaptığı yatırımlar, ister istemez Türk bisiklet camiasını da heyecanlandırdı. Şirketinin yönetim kurulu başkanı Yıldıray Karaer'e, yıllardan bu yana profesyonel seviyede yarışacak bir bisiklet takımının hayalini kuran ülkemizde benzer bir yatırımın yapılıp yapılmayacağı soruldu. Karaer'in yanıtı ise umut vericiydi. İki yıldır Tour of Antalya sayesinde Türk bisikletine dahil olduklarını ifade eden Karaer "Sıfırdan bir takım kurmak değil ancak var olan takımlardan birine aynı Belçika'da yaptığımız gibi sponsor olmayı düşünebiliriz. Belki de önümüzdeki dönemlerde Tour of Antalya'da hem Belçika'dan, hem Hollanda'dan hem de Türkiye'den birer takımla katılırız" diyerek olası bir yatırım için yeşil ışık yaktı.