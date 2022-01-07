Geleceğin pehlivanları yemekte bir araya geldi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın Sporcu Eğitim Merkezi’ne kayıtlı güreş ve atletizm branşı sporcuları için yemekli organizasyon düzenledi. Düzenlenen yemeğe katılan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, hizmet müdürleri ve şube müdürleri ile birlikte geleceğin pehlivanları ve aileleri ile bir araya geldi. Karşılıklı sohbet havasında gerçekeleşen yemekte Müdür Fillikçioğlu, tüm sporcuların aileleri ile sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sportif faaliyetleri ve projelerinden de bahseden Fillikçioğlu, yapımı devam eden spor tesisleri hakkında da bilgiler verdi.

"Gençlik, istikbalimizin teminatıdır"

Düzenlenen yemekte kısa bir konuşma yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her zaman sporcuya önem vermekteyiz. Göreve geldiğimizden beri sporu, sporcuyu ve sporcu ailelerini desteklemek ve teşvik etmek adına sporun içinde yer alan herkesle dirsek teması içerisindeyiz. Çünkü gençlere yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Böyle düzenlenen organizasyonlarda sporcularımızla, gençlerimizle bir araya gelince daha da mutlu oluyoruz. Biz sporcuların her zaman yanındayız, yeter ki onlar başarılarını devam ettirsinler. Kötü alışkanlıklardan uzak durup spora yönelsinler. Ben buradan tüm sporcu kardeşlerime başarılar dilerim, böyle sporcu çocuklar yetiştirdikleri için siz ana babaları da kutlarım” dedi.

Etkinliğin ardından Filikçioğlu, gençlere kaban, antrenman eşofmanı, seremoni eşofmanı, spor çantası, güreş müsabaka mayosu ve antrenman şortu içeren çeşitli hediyeler verirken, sporcular ve aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.