Geleceğimiz sahada! Türkiye - İspanya U17 maçı

Türk Futbolu'nun Milli Takımlar açısından tarihte çoğunlukla en iyi jenerasyonlarına tanıklık ettiğimiz U17'ler, yaklaşık 5 yıl sonra yine bir Avrupa Şampiyonası'nda... 2002'den önce U16 seviyesinde oynanan daha sonra U17'ye geçilen turnuvalarda Türkiye; 1993'te şampiyon, 1994'te 2. ve 2005'te kupanın sahibi olurken, 2008 ile 2017'de yarı final oynadı.

Arda ve Kenan kadroda yok

Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki 2017'deki kadrodan Ozan Kabak, kariyer anlamında en dikkat çeken isim olarak A Milli Takım aday kadrosuna kadar yükseldi. Aradan sıyrılan diğer oyuncularımız; Yunus Akgün, Kerem Atakan Kesgin ve Berke Özer oldular. Şimdi ise Soykan Başar'ın teknik direktörlüğünü yaptığı ve U17'de şampiyonluk yaşadığımız 2005'te doğan jenerasyonumuz, İsrail'deki finallerde kupanın hayalini kuruyor. Kadromuzun yarısı, yurt dışından ve Almanya ağırlıklı. Fenerbahçe 'den Arda Güler ve Bayern Münih'ten Kenan Yıldız gibi iki önemli yaratıcı orta sahadan yoksun olarak finallerde boy gösterecek Milliler, C Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam 20.00'de İspanya karşısına çıkacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

En çok kazanan İspanyollar

İspanyollar, bizim yer almadığımız ve Hollanda'nın şampiyon olduğu 2019'da son 4'e kaldı ve bu kupayı tarihte 9 ile en çok kazanan ülke konumunda yer alıyor. Boğalar'ın gençlerine karşı oynadığımız 3 maçı da kaybettik, attığımız 3 gole karşı, kalemizde 7 gol gördük. Gruptaki diğer rakiplerimiz ise Sırbistan ile Belçika olacak. Hayatın her alanında olduğu gibi futbolda da geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, İsrail'de iyi sonuçlar alacağından eminiz. Ancak emin olamadığımız tek şey; ilerleyen yaşlarda onlara ne kadar değer verileceği, sahip çıkılacağı! Bunu da elbette yaşayıp, göreceğiz...

Mehmet Çağrı Davran