Gel gündüzle gece olalım kimin şarkısı? Gel gündüzle gece olalım devamı nasıl?
Fenerbahçe'nin Mesut Özil tweeti gündem oldu. Sarı-Laviretli takım Mesut Özil transferi öncesi büyük sürpriz yaptı ve resmi twitter hesabından Tarkan'ın Gül döktüm yollarına şarkısından "Gel gündüzle gece olalım" sözlerini paylaştı. Peki, bu şarkıyı kim söylüyor, şarkının sözlerinin devamı nasıl? İşte Mesut transferiyle gündemo lan "Gül döktüm yollarına" şarkısının sözleri...
Fenerbahçe twitter hesabından Mesut Özil transferiyle ilgili büyük heyecan yaratan paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli takım, Tarkan'ın Gül döktüm yollarına şarkısından "Gel gündüzle gece olalım" sözlerini paylaştı. Peki, bu şarkıyı kim söylüyor, şarkının sözlerinin devamı nasıl? İşte Mesut transferiyle gündemo lan "Gül döktüm yollarına" şarkısının sözleri...
"Gül döktüm yollarına" şarkısının sözleri...
Gozlerinden okunuyor beni seviyorsun
Sozlerin seni ele veriyor sende istiyorsun
Eninde sonunda benim olacaksin hadi naz yapma
Sevgiyi aski bende bulacaksin yabana atma
Biktirma usandirma yeter beni kizdirma
Gel artik kollarima gul doktum yollarina
Gel gunduzle gece olalim
Gel gokyuzunde yildiz olalim
Seninle mutlu yarinlara kosalim
Gel beraber mesut olalim
Gel gunduzle gece olalim
Gel gokyuzunde yildiz olalim
Seninle mutlu yarinlara kosalim
Gel beraber mesut olalim
Gecmiyorki sensiz geceler ruyalar yetmiyor
Isyan ediyor icimde sevgiler sabrim tukeniyor
Eninde sonunda benim olacaksin hadi naz yapma
Sevgiyi aski bende bulacaksin yabana atma
Biktirma usandirma yeter beni kizdirma
Gel artik kollarima gul doktum yollarina
Gel gunduzle gece olalim
Gel gokyuzunde yildiz olalim
Seninle mutlu yarinlara kosalim
Gel beraber mesut olalim
Gel gunduzle gece olalim
Gel gokyuzunde yildiz olalim
Seninle mutlu yarinlara kosalim
Gel beraber mesut olalim
Gel gunduzle gece olalim
Gel gokyuzunde yildiz olalim
Seninle mutlu yarinlara kosalim
Gel beraber mesut olalim
Gel gunduzle gece olalim
Gel gokyuzunde yildiz olalim
Seninle mutlu yarinlara kosalim
Gel beraber mesut olalim