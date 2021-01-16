Fenerbahçe twitter hesabından Mesut Özil transferiyle ilgili büyük heyecan yaratan paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli takım, Tarkan'ın Gül döktüm yollarına şarkısından "Gel gündüzle gece olalım" sözlerini paylaştı. Peki, bu şarkıyı kim söylüyor, şarkının sözlerinin devamı nasıl? İşte Mesut transferiyle gündemo lan "Gül döktüm yollarına" şarkısının sözleri...

"Gül döktüm yollarına" şarkısının sözleri...

Gozlerinden okunuyor beni seviyorsun

Sozlerin seni ele veriyor sende istiyorsun

Eninde sonunda benim olacaksin hadi naz yapma

Sevgiyi aski bende bulacaksin yabana atma





Biktirma usandirma yeter beni kizdirma

Gel artik kollarima gul doktum yollarina





Gel gunduzle gece olalim

Gel gokyuzunde yildiz olalim

Seninle mutlu yarinlara kosalim

Gel beraber mesut olalim





Gel gunduzle gece olalim

Gel gokyuzunde yildiz olalim

Seninle mutlu yarinlara kosalim

Gel beraber mesut olalim





Gecmiyorki sensiz geceler ruyalar yetmiyor

Isyan ediyor icimde sevgiler sabrim tukeniyor

Eninde sonunda benim olacaksin hadi naz yapma

Sevgiyi aski bende bulacaksin yabana atma





Biktirma usandirma yeter beni kizdirma

Gel artik kollarima gul doktum yollarina





Gel gunduzle gece olalim

Gel gokyuzunde yildiz olalim

Seninle mutlu yarinlara kosalim

Gel beraber mesut olalim





Gel gunduzle gece olalim

Gel gokyuzunde yildiz olalim

Seninle mutlu yarinlara kosalim

Gel beraber mesut olalim





Gel gunduzle gece olalim

Gel gokyuzunde yildiz olalim

Seninle mutlu yarinlara kosalim

Gel beraber mesut olalim





Gel gunduzle gece olalim

Gel gokyuzunde yildiz olalim

Seninle mutlu yarinlara kosalim

Gel beraber mesut olalim