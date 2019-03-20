İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan 2019 Pazar günü 100 ülkeden 10 bin sporcuyu “Gel Beraber Koşalım” sloganı ile bir araya getirecek. Etkinliğin basın toplantısı Sepetçiler Kasrı’nda İBB Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla gerçekleşti.

Gümüşdağ: Herkesi yarı maratona bekliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, 7 Nisan’da düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’na tüm İstanbulluları davet ederek, “İlkbahardan yaza girerken böyle güzel bir mevsimde, güzel bir havada herkesi yarı maratona bekliyoruz. Her sene daha fazla sporcu, daha fazla katılımcı görmek istiyoruz” dedi.