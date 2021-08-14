Gel bakalım Roma!

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde'yi geçen Bordo-Mavililer, Play-Off turunda perşembe günü İtalyan devi Roma ile karşılaşacak. Her fırsatta Avrupa Kupaları'nın bu sezon kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Abdullah Avcı, Sarı-Kırmızılılar'ı analiz etmeye başladı. Dünyanın en iyi teknik adamlarından Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Çizme ekibi bu sezonki ilk resmi maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Transferin hareketli takımı

Hazırlık maçlarında şov yapan Roma, Montecatini'yi 10-0, Ternana'yı 2-0, Triestina'yı 1-0, Debrecen'i 5-2, Belenenses'i 3-1 yenerken, Porto ile 1-1, Sevilla'yla da golsüz berabere kaldı. Boşnak golcüsü Edin Dzeko'yu ezeli rakibi İnter'e göndermeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar transfer dönemini de hareketli geçirdi. Farelli, Mirante ve Jesus'u serbest bırakan İtalyan devi, Antonucci, Kluivert, D'Orazio, Peres, Lopez ve Cengiz Ünder'le de yollarını ayırdı. Roma, Shomurodov, Vina, Patricio, İbanez ve Reynolds'a da toplam 57.7 milyon Euro ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.