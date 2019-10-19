Gel bakalım Real Madrid!

Galatasaray milli aradan sonra evinde oynadığı maçta lig ikincisi Sivasspor’u devirip 3 puanı almakla kalmadı, Real Madrid karşılaşması öncesi de moral buldu. Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde aynı puanda olduğu İspanyol ekibini konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar’da tek hedef kazanıp gruptan çıkmak adına iddialı bir noktaya gelmek. Cim Bom rakibiyle 15 gün sonra da deplasmanda karşılaşacağı için iki karşılaşmadan çıkaracağı puanlarla ikinci tura yolunda rotasını da çizmiş olacak.

Real’in kabusu sakatlıklar

La Liga’da 8 maç sonunda 18 puanla Barcelona’nın 2 puan önünde zirvede olsa da Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde galibiyet alabilmiş değil. Temsilcimiz gibi 2 maç sonunda 1 puanı bulunan Real, PSG’ye 3-0 kaybetmiş, evinde iki farklı geriye düştüğü maçta Club Brugge ile 2-2 berabere kalmıştı. İlk turda elenmek istemeyen Real’de teknik direktör Zidane ve oyuncular Galatasaray mücadelesi için ‘En önemli maçımız’ ifadelerini kullanıyor.

Asensio ile Nacho’nun sakatlığının bulunduğu, Modric, Bale, Kroos ve Vazguez’in durumlarının ise belirsiz olduğu Real için tek olumlu gelişme, temsilcimizle karşılaştıktan sonra deplasmanda oynayacağı Barcelona maçının ertelenmesi oldu. Bugün Mallorca deplasmanında puan arayacak olan Real ‘El Clasico’yu düşünmeden Galatasaray’a hazırlanabilecek.