Süper Lig’de uzun yıllar top koşturan ve oldukça başarılı bir dönemi geride bıraktıktan sonra aktif futbolculuk hayatını sona erdiren Theofanis Gekas, yıllar sonra birçok konuda açıklamalar yaptı. Yunanistan ve Almanya’da gol krallıkları yaşayan ve lakabı ‘gol tanrısı’ olan efsane isim geri dönüş müjdesi verdi.

Bakasetas'ı da değerlendirdi

Skorer’e özel bir röportaj veren eski Yunan futbolcu, kendisinden sonra vatandaşı olan birçok futbolcunun Türkiye’ye gelmesinden, üç büyüklerle ilgili transfer itirafına; Erol Bulut, Pelkas ve Bakasetas gibi isimlerle ilgili düşüncelerinden şu an nasıl bir hazırlık içinde olduğuna kadar birçok konuda itiraflarda bulundu.

‘Gelmeleri için ben bir kapı açtım’

"Türkiye’de 5 yıl geçirdim. Her anım dolu doluydu ve çok güzel anılar biriktirdim, hiç birisini unutamıyorum. Benden sonra birçok Yunan futbolcu Türkiye’ye gelmeye ve bu ligde top koşturmaya başladı. Bu yüzden çok mutluyum. Ben bir kapı açtım gelmeleri için. Tabi gelen oyuncuların hepsi çok kaliteli isimler ve bu denli kaliteli oldukları için gelebiliyorlar.

‘Yunanistan liginden daha kaliteli’

Türkiye ligi Yunanistan liginden daha kaliteli, o yüzden bu isimler buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Olympiakos belki Türkiye’deki büyük takımlardan iyidir ama takımların toplamına baktığınızda bence Türkiye ligi daha iyi. Ve Yunanistan’dan bu futbolcu gelişinin, bundan sonra daha da süreceğini düşünüyorum. Ben de burada Türkiye ligi maçlarını internet üzerinden seyrediyorum.

'Türkiye’den görüştüğüm takımlar da var'

Türkiye’yi özlüyorum. Aktif futbolculuğu sona erdirdikten sonra yine futbolun içinde kalmak istedim. Teknik direktörlükte karar kıldım. Bu yüzden bir süredir çalışmalarımı sürdürüyorum. Teknik adam olarak sahada olmama olanak sağlayacak gerekli belgeleri tedarik ettim. Türkiye’den görüştüğüm takımlar da var. Türkiye’den futbolcu olarak ayrıldım, hoca olarak döneceğim.

‘Erol Bulut’ta Avrupa mantalitesi var’

Erol Bulut’un Fenerbahçe ’de başarılı olacağını düşünüyorum. Almanya ve Yunanistan’da futbol tecrübesi var. Avrupa mantalitesine sahip bir teknik direktör. Erol Bulut genç ve iyi bir teknik adam. Takımına her maçı kazandıramayabilir ama zaten futbolda hep kazanmak olmaz. Kulüp sabırlı davranırsa ve zaman tanırsa başarılı olur.

‘Pelkas’ın geleceği çok parlak’

Pelkas çok yetenekli ve geleceği çok parlak bir futbolcu. Zaten yeni takımında sezona da iyi başladı. Fenerbahçe’de Erol Bulut ile birlikte çalışıyor olması onun için avantaj. Onu en iyi anlayacak hocalardan biri ve kendisi için iyi bir motivasyon kaynağı. Bu iki isim açısından meyvelerini vermeyi sürdürecek iyi bir birliktelik bu.

‘Bakasetas’ın futbol anlayışı üst düzey’

Bakasetas’ın Türkiye’de başarılı olması tesadüf değil. Üst düzey bir futbol anlayışı ve oyunu okuma yeteneği var. Bu transfer her iki tarafa da yarar sağlayacak bir transfer. Bakasetas Trabzonspor ’da çok daha iyi bir futbolcu haline gelecek, kulüp de ondan çok katkı görecek.

‘Gekas Marşı beni duygulandırdı’

Akhisar taraftarının benim için besteledikleri şarkıyı ilk duyduğumda duygulanmış, çok mutlu olmuştum. Beni ne kadar sevdiklerini ve ne kadar değer verdiklerini gösteriyordu. Bu hayatımda ilk defa başıma geldi. Formasını giydiğim takımın taraftarı benim için özel bir şarkı yaptı. Akhisarspor’un da benim için özel bir yeri var.

‘En çok İzmir’de rahat ettim’

Akhisarspor’da top koşturduğum dönem İzmir’de kalıyordum. Akhisar ve İzmir arası yakın olduğu için maçlara ve idmanlara İzmir’den gidip geliyordum. Türkiye’de kendimi en rahat hissettiğim şehir İzmir oldu. Karşı kıyıda Yunanistan’ın olması dışında orası her aradığımı bulabildiğim konforlu bir şehirdi. Ayrıca o dönem ailemle de birlikteydim. Bunun yanında Samsun’da da çok iyi zaman geçirdim.

‘ Beşiktaş 'tan transfer teklifi aldım'

Samsunspor ile tamamladığım sezonda kulüple sözleşmem sona ermişti. O sezon Beşiktaş'tan transfer teklifi aldım. Resmi bir transfer teklifi değildi ama nabız yoklama gibiydi. Sonradan bu transfer, neden bilmiyorum ama gerçekleşmedi."

Her takımda gollerini sıraladı

Gekas, Akhisarspor’da forma giydiği 42 maçta 25 gol kaydetti. Konyaspor’da 24 karşılaşmada 13 kez fileleri havalandırdı. Sivasspor’da 12 maçta 3 gol, Samsunspor’da 12 maçta 8 gol, Eskişehirspor’da 10 maçta 5 gole imza attı. (Skorer)