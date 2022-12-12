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Gekas'la yollarını ayıran Akhisarspor yine kayıp

Theofanis Gekas'la yollarını ayıran Akhisarspor'da teknik heyette yaşanan değişiklik çare olamadı. Büyükçekmece Tepecikspor'a 1-0 kaybeden Akigolar, üst üste 3 yenilgiyle dipten çıkamadı.

12 Aralık 2022, Pazartesi 22:31 Son Güncelleme:
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Gekas'la yollarını ayıran Akhisarspor yine kayıp

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta haftalardır kötü gidişi durduramayıp düşme hattına demir atan Akhisarspor'da Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanı öncesi teknik heyette yaşanan değişiklik de takıma çare olamadı.

Sezon başında futbol direktörü sıfatıyla göreve gelip teknik direktör olarak takımı yöneten eski Yunan futbol adamı Theofanis Gekas'la hafta içinde yollarını ayıran yönetim, oyuncuları Tepecik deplasmanı öncesi antrenör Mehmet Orhan Kesken'e emanet etti. Kesken yönetiminde sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, üst üste 3, son 5 maçta 4 yenilgiyle dipten çıkamadı. (DHA)

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