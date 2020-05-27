GeForce oyuncuları Valorant için oyuna hazır

NVIDIA’nın son yayınladığı GeForce Oyuna Hazır sürücü güncellemesi Riot Games’in merakla beklenen FPS oyunu Valorant için ilk gün optimizasyonu ve geliştirmelerini sunuyor. Güncelleme ayrıca Microsoft'un Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini desteklemesinin yanı sıra Minecraft Dungeons, Disintegration, and Crucible için en iyi deneyimi sağlıyor.

Valorant: Ücretsiz, hızlı, eğlenceli FPS oyunu

Tüm dünyada büyük başarı elde eden League of Legends’in yaratıcılarının yeni FPS oyunu Valorant, yüzbinlerce oyucunun katıldığı beta sürecinin ardından 2 Haziran’da tam sürüme geçiyor. Valorant tamamen ücretsiz olarak hızlı ve yoğun bir FPS oyun deneyimi sunuyor. Valorant'ın sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak içinse en yeni NVIDIA Game Ready sürücüsünün indirilip yüklenmesi gerekiyor.