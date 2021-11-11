Gedson gemileri yaktı! Son dakika Galatasaray haberi

Benfica, sezon başında yeniden Galatasaray 'a dönmesini istemediği Gedson Fernandes'le ciddi sorunlar yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınında, genç oyuncuda alkol bağımlılığı başladığını ileri sürülmüştü.

Gedson bu iddiayı sert bir dille yalanlarken, kulübünden gelen yeni sözleşme tekliflerini de geri çevirince, bir anda istenmeyen adam haline geldi. İkinci kez Benfica'ya ret cevabı veren22yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ın ve Galatasaraylı oyuncuların tüm paylaşımlarını beğenmeye, onlara yorum yapmaya da devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için artık Benfica'nın inadının kırılmasını bekliyor.