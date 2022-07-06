Siyah-beyazlıların flaş transferi Gedson Fernandes, TRT SPOR muhabiri Tuna Akdemir'in sorularını yanıtladı. Beşiktaş ile Avusturya kampında bulunan Gedson, "Her futbolcu ülkelerin büyük takımlarında oynamak ister. Ben de Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum. Sezon sonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

Portekizli futbolcunun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şimdiye kadar her şey çok iyi ilerliyor. İdman tempomuz çok iyi. İstanbul'da da çalıştık. Takım olarak birbirimizi tanıyoruz. Beraber nasıl oynayabileceğimizi öğreniyoruz. Hocamızın bizden neler isteyeceğini öğreniyoruz. Şimdiye kadar çok iyi, pozitif bir ortam var."

"Bireysel olarak çalıştım. Ailem ve arkadaşlarımla da vakit geçirdim ama elbette çalışmalar yaptım"

"Geçmişle ilgili konuşma taraftarı değilim. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum, burada olduğum için çok mutluyum"

"Her futbolcu, ülkelerin büyük takımlarında oynamak ister. Beşiktaş da tartışmaya açık olmayacak şekilde Türkiye'nin en büyük takımlarından biri... Teklif geldiğinde çok heyecanlandım, kulüp ve kariyerim için buradaki projeye inandım."

" Rizespor 'a teşekkür ederim. Orada olduğum dönem keyifliydi. Takım olarak süreç istediğimiz gibi gitmedi. Taraftar, takım, şehir 1. Lig'i hak etmiyor. Elimden geleni yaptım ama olmadı. Şanssızdık. Umarım Rizespor, Süper Lig 'e en kısa sürede geri döner."

"Futbol bir takım oyunu. Rizespor'da takım arkadaşlarımın bana yardımı olmasaydı orada o performansı gösteremezdim. Orada kendimi iyi hissettiğimi ve futboldan keyif aldığımı söyleyebilirim."

"Şu an takımımızın lideri, burayı organize eden, bizi çok iyi çalıştıran bir kişi Valerien Ismael. Çok pozitif, idmanlarımız, iletişimimiz... Sezon başında çok iyi bir takım olarak başlayacağız lige..."

"Hocamız ne isterse, nasıl bir tempo isterse onu yakalamak zorundayız. Sezon başladığı zaman ne kadar iyi çalıştığımızı herkes görecek. Biz hocamız ne istiyorsa en iyisini vereceğiz. Hangi sistem olursa olsun en iyisini vermek zorundayız"

"Sezon sonunda Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum"

"Türkiye Ligi zor bir lig. Takımlar çok iyi takviyeler yaptı. Bu sezon çok zor geçecek"

[Takımda en iyi arkadaşın kim?] "Kolektif olarak bakmalıyız...Takım olarak beraberiz, arkadaşız. Herkes birbirinin en iyi arkadaşı. "

[Beşiktaş taraftarına mesajı...] "Onlara şunun sözünü veriyorum. Beşiktaş bu sene elinden gelenin en iyisini yapan, savaşan bir takım olacak. İyi zamanda, kötü zamanda taraftarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın çok büyük bir taraftarı var. Bu da bize çok iyi hissettiriyor"