Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray 'da forma giyen Gedson Fernandes, kısa sürede iz bırakmıştı. Yaz transfer dönemi boyunca Cim Bom, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışırken, başarısız oldu. Bu sezonun devre arasında ise Aslan, yeniden devreye girdi. Fakat 23 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katan Beşiktaş , Gedson'u Rizespor'a kiraladı. Yıldız futbolcu, dün de eski takımına karşı sahne aldı. Portekizli, 8. dakikada sol çaprazdan serbest vuruşta harika bir şut ile takımını öne geçirdi. Gedson, sahada kaldığı süre içerisinde ortaya koyduğu futbolla da Karadeniz ekibini adeta bir maestro gibi yönetti. Fakat genç oyuncunun ortaya koyduğu futbol, Atmacalar'ın sahadan yenilgiyle ayrılmasını önleyemedi.