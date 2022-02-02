Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Galatasaray 'da sergilediği performansla Sarı Kırmızılı ekip taraftarlarının sevgilisi olan Gedson Fernandes'in yeni durağı Beşiktaş oldu. Siyah Beyazlılar, transfer döneminde son günlerinde bomba bir hamle yaptı ve Portelizli'nin transferini bitirdi. 23 yaşındaki orta saha, devreyi Çaykur Rizespor'da tamamlayacak, sezon sonu ise Siyah Beyazlılar'a katılacak. Bu gelişmenin ardından hafızasını tazelemek isteyen futbolseverler, Gedson Fernandes kimdir, nereli? Gedson Fernandes kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Gedson Fernandes kimdir, kaç yaşında?

Tam adı Gedson Carvalho Fernandes olan yıldız futbolcu, Orta Afrika ülkesi Sao Tome e Principe'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Portekiz'e göçen Gedson, futbola Benfica'da başladı. Benfica'nın altyaş gruplarında dikkat çeken ve 2018'de A takım kadrosuna dahil edilen Gedson, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. 2018/2019'da 44 resmi maça çıkan genç yıldız, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

Ocak 2020'de 4.5 milyon Euro bedelle Tottenham'a kiralanan Gedson, forma şansı bulmakta zorlandı. Dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Gedson için ayrılık kararı verildi ve Londra ekibi, 50 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Tottenham formasıyla 14 resmi maça çıkan Portekizli, skora katkı yapamadı.

2020/2021 sezonu kış transfer döneminin son gününde Galatasaray'a 500 bin Euro kiralama bedeliyle imza atan yıldız orta saha, Sarı Kırmızılı ekipte 17 maçta forma şansı bulurken 2 asist yaptı. Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise çıktığı 1 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralanan, bu sezon başında ise Benfica'ya geri dönen Gedson, ülkesinde verimli bir dönem geçiremedi. Sadece 3 maçta 47 dakika süre alabilen 23 yaşındaki oyuncu, skor katkısı veremedi.

Geçtiğimiz sezon ara transferin son günü 500 bin Euro'ya kiralanan Portekizli, özellikle ligin final haftalarına damgasını vurmuştu.

Sezon sonu takımına dönen Gedson için Galatasaray atağa kalktı. Sarı Kırmızılılar, 23 yaşındaki oyuncuyu bir kez daha transfer etmek istese de başarılı olamadı. Beşiktaş, sezon başında ve devre arasında uzun süre Benfica ile Gedson görüşen ancak anlaşamayan yıldız oyuncunun transferini bitirdi ve 2 Şubat 2022'de KAP bildirimi yaptı.

Benfica'ya geri dönüşünde aradığını bulamayan Gedson Fernandes, üç lig maçında sadece 47 dakika forma giyebildi.

Profesyonel kariyerinde 149 maça çıkan genç oyuncu, 10 gol attı, 19 asist yaptı. Gedson, Portekiz A Milli Takım formasını da 2 kez giydi. Gedson Fernades, 2016 yılında Portekiz'in kazandığı 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda da kadronun en önemli parçalarından birisiydi.

1.84 boyunda olan Gedson'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.