Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray atağa kalktı. İrcan Can Kahveci transferinde bonservis engeline takılan Galatasaray'ın bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes'e kanca attığı iddia edildi. Şu sıralar Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Gedson, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu gelişme de Galatasaray'ın transferdeki elini güçlendiriyor. Son dakika haberlerine göre Galatasaray, bu transferi bitirmeye çok yakın. Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, Gedson isminin yüksek sesle konuşulmaya başlanmasının ardından yıldız ismin kariyerini ve Gedson Fernandes kimdir, kaç yaşında? Gedson Fernandes nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıtlar araştırmaya başladı.

Gedson Fernandes kimdir, kaç yaşında?

Tam adı Gedson Carvalho Fernandes olan yıldız futbolcu, Orta Afrika ülkesi São Tome e Principe'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Portekiz'e göçen Gedson, futbola Benfica'da başladı. Bonservisi Benfica'da olan 1999 doğumlu orta saha oyuncusu şu sıralar Premier Lig ekibi Tottenham'da kiralık olarak forma giyiyor. 1.84 boyunda olan Gedson'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13.5 milyon euro.

Benfica'nın altyaş gruplarında dikkat çeken ve 2018'de A takım kadrosuna dahil edilen Gedson, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. 2018/2019'da 44 resmi maça çıkan genç yıldız, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

Ocak 2020'de 4.5 milyon euro bedelle Tottenham'a kiralanan Gedson, forma şansı bulmakta zorlandı. Londra ekibinin 50 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Tottenham formasıyla 14 resmi maça çıkan Gedson, skora katkı yapamadı.

Profesyonel kariyerinde 123 maça çıkan genç yetenek, 8 gol attı. Gedson, Portekiz A Milli Takım formasını da 2 kez giydi.

Gedson Fernades, 2016 yılında Portekiz'in kazandığı 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda da kadronun en önemli parçalarından birisiydi.