Gedson Fernandes kimdir?

Beşiktaş'ın Benfica'da forma giyen orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i transfer edeceği iddia edildi. Peki Portekizli orta saha Gedson Fernandes kimdir?

18 Kasım 2019, Pazartesi 11:57
- A +
Gedson Fernandes kimdir?

Ocak ayı transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş Gedson Fernandes transfer haberleri ortaya çıktı. Peki Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Portekizli orta saha Gedson Fernandes kimdir?

9 Ocak 1999 doğumlu Gedson Fernandes, futbola Benfica altyapısında başladı. 2012 yılında profesyonel futbol hayatına başlayan Gedson, 2018 yılında Benfica A takımına yükseldi. Orta Saha bölgesinde görev yapan genç futbolcu, Portekiz Milli Takımı formasını da iki kez terletti. Gedson Fernandes'in 20 milyon euro bonservis bedeli bulunuyor.

Bu haberi de okudularFlaş! Beşiktaş Gedson Fernandes transferi için Benfica ile görüştü

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...