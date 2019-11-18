Ocak ayı transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş Gedson Fernandes transfer haberleri ortaya çıktı. Peki Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Portekizli orta saha Gedson Fernandes kimdir?

9 Ocak 1999 doğumlu Gedson Fernandes, futbola Benfica altyapısında başladı. 2012 yılında profesyonel futbol hayatına başlayan Gedson, 2018 yılında Benfica A takımına yükseldi. Orta Saha bölgesinde görev yapan genç futbolcu, Portekiz Milli Takımı formasını da iki kez terletti. Gedson Fernandes'in 20 milyon euro bonservis bedeli bulunuyor.

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