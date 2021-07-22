Gedson Fernandes kapayı kapattı

Benfica'nın 22 yaşındaki yıldızı Gedson Fernandes, yeniden Galatasaray forması giymek için sabırsızlanıyor. Sosyal medya hesabından devamlı olarak Galatasaray'la ilgili paylaşımları beğenen, takım arkadaşlarına ve taraftarlara mesaj gönderen genç yetenek, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Türkiye'den başta Beşiktaş olmak üzere teklifler alan Gedson'un, menajeriyle yaptığı son görüşmede, kendisine başka teklif getirmemesini istediği öğrenildi. Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona erince Benfica'ya geri dönen Gedson'un, hazırlık maçlarındaki performansı ise Portekiz kulübü tarafından beğenilmedi.





Rui Costa ile temastalar

Benfica'nın kulüp yönetiminde yaşanan kriz sebebiyle transfer rötar yapsa da Galatasaraylı yetkililer, sportif direktör Rui Costa ile görüşmeleri sürdürüyor. Pazarlıkların sonlanması için çok küçük pürüzler kaldığı, Portekiz kulübündeki yönetim krizinin çözülmesiyle, Gedson'un da Galatasaray'a imza atacağı ifade ediliyor.

İlgili Haberler Galatasaray'da üçlü savunma dağıldı



