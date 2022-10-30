Gedson Fernandes: Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi

Süper Lig 'in 12. haftasında Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş ile ilk maçına çıkan Beşiktaş , sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek sahasındaki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, çok çalışarak 3 puanı hak ettiklerini dile getirdi. Takım ruhunu sahaya iyi yansıttıklarını belirten yıldız oyuncu, "Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi ve bugün kazandık." dedi.

Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan Gedson, "Galatasaray maçı karmaşık ve zor olacak. Oradan en iyi skorla döneceğiz." ifadelerini kullandı.







