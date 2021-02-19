Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes, Sarı Kırmızılı ekibe gelmekle isabetli bir karar verdiğini kaydetti.

Doğru bir seçim yaptığına inandığını aktaran Fernandes, "Burada çok mutluyum. Adaptasyon sürecimi en kısa sürede atlatıp o şekilde devam etmek istiyorum. Hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Alanyaspor maçına çıktığımız zaman tam motive olmuş ve galibiyet isteyen bir Galatasaray’ı herkes görecek. Umarım galibiyeti alır, evimize bu şekilde döneriz." değerlendirmesinde bulundu.











