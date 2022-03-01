Gedson Fernandes Galatasaray maçındaki oyunuyla büyüledi

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde baş döndüren bir transfer operasyonuyla kadrosuna kazandırdığı Gedson Fernandes, sezon sonuna kadar maç temposu kazanması için Çaykur Rizespor’a kiralanmıştı. Benfica’da ilk yarıda süre bulamaması sebebiyle gönderildiği Rizespor’da adeta fırtına gibi esen genç futbolcu, aslında bir eksiğinin bulunmadığını gösterdi. Karadeniz temsilcisiyle çıktığı 3 maçta ortaya koyduğu futbolla beklentilerin üzerinde bir görüntü sergileyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski takımı Galatasaray ’a karşı da damga vurdu. Önceki gün Aslantepe’de oynanan karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Gedson Fernandes, eski takım arkadaşlarının sert müdahalelerine rağmen takımı adına 1 gol attı.

Beşiktaş ’a 1 Temmuz’da katılacak

Yıldız ismin frikikten kaydettiği gol, geniş yankı uyandırırken saha içerisinde özellikle kazandığı ikili mücadeleler ve oyunu rakip alana taşıması ile hücum hattındaki baskın görüntüsüyle göz kamaştırdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, maçın ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda Gedson’a bir an önce kavuşmayı sabırsızlıkla beklediklerini yazdılar. Beşiktaş’taki sözleşmesi 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan Fernandes, Kara Kartal’la 4 artı 1 senelik kontrata imza atmıştı. Başarılı oyuncu, Siyah-Beyazlılar’dan 1.1 milyon Euro maaş alacak.

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Değerine değer katar (ERMAN ÖZGÜR)

Maç temposu kazanmak için kiralandığı Rizespor’da 3 haftada çok özel maçlar oynadı Gedson. Bir çok takımın elinde bulunmayan komple bir oyuncu profili çizdi. Dripling ya da pasla adam eksilten, pas kalitesi yüksek, dayanıklılığı ve top kazanma becerisi ile yeni sezon başlamadan Beşiktaş için iyi transfer olduğunu ispat etmiş oldu. Anadolu takımlarında genelde geniş alan bulması ile yeteneği ön plana çıkan, Rizespor’da maçın skoru ne olursa olsun performansı ile yıldız gibi parlayan Gedson Fernandes, Beşiktaş macerası ile değerine değer de katabilir.

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Bu kadar tekmeyi Messi bile yemedi! (GÖKMEN ÖZCAN)

Gedson Fernandes, özel bir yetenek olmasının bedelini Galatasaray maçında tam 12 kez faule maruz kalarak ödedi! Genç yıldız, neredeyse tekme yemediği tek pozisyonda da Galatasaray filelerini dünya klası bir frikik golüyle havalandırdı. Beşiktaş Yönetimi’nin eşsiz bir transfer operasyonuyla kadrosuna kattığı Gedson; Lionel Messi’nin El Clasicolar’da yediği tekmeden daha fazla sert müdahalelerle karşılaşsa da gelecek sezon Beşiktaş’ta fırtına gibi eseceğini Aslantepe’deki performansıyla gösterdi.