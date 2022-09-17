Gedson Fernandes: Çok daha fazla çalışmalıyız

Süper Lig 'in 7. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş 'ta Gedson Fernandes, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Performanslarının yeterli olmadığını ve daha çok çalışmaları gerektiğini belirten Portekizli orta saha, "Seviyemizin altında bir oyun oynadık. " dedi ve ekledi:

'Çok daha fazla çalışmalıyız'

"Takım olarak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Çok daha fazla çalışmalıyız, çalışmak zorundayız. Milli aradan sonra daha iyi dönmek istiyoruz."







