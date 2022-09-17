Gedson Fernandes: Çok daha fazla çalışmalıyız
Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes, 2-2 berabere kaldıkları İstanbulspor maçının ardından konuştu. Öz eleştiri yapan 23 yaşındaki oyuncu, "Bizim seviyemizin altında bir oyun oynadık. Çok daha fazla çalışmalıyız, çalışmak zorundayız. Milli aradan sonra daha iyi dönmek istiyoruz." dedi.
Süper Lig 'in 7. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş 'ta Gedson Fernandes, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Performanslarının yeterli olmadığını ve daha çok çalışmaları gerektiğini belirten Portekizli orta saha, "Seviyemizin altında bir oyun oynadık. " dedi ve ekledi:
'Çok daha fazla çalışmalıyız'
"Takım olarak istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Çok daha fazla çalışmalıyız, çalışmak zorundayız. Milli aradan sonra daha iyi dönmek istiyoruz."