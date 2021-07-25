Galatasaray 'a transferi çok konuşulan Gedson Fernandes'in takımı Benfica ile Milli oyuncu Cengiz Ünder'in yer aldığı Marsilya hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı maçta Benfica, 14.dakikada Pizzi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Gedson Fernandes yedek kulübesinde maça başladı.
Benfica maça Odysseas, Gilberto, Otamendi, Verthongen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Joao Mario, Rafa, Pizzi, Ramos ilk 11'i başlarken Marsilya Mandanda, Alvaro, Kamara, Balerdi, Gerson, Payet, Luis Henrique, Peres, Cengiz Ünder, Gueye, Dieng ilk 11'i yer aldı.