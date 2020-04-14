Geçmiş olsun Göksel Başkan

Corona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede 21 gün boyunca yoğun tedavi gören Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ dün taburcu oldu. Bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür ileten Gümüşdağ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım.” ‘Doktorlara şükranlar...’ “Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesi’ndeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim. Yüce Allah’tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim.” Gümüşdağ için başta Kulüpler Birliği olmak üzere birçok kulüp geçmiş olsun mesajı yayınladı.