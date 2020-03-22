Geçmiş olsun Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko’da bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının açıklamasının ardından tüm spor camiası, Fenerbahçe Kulübü için ‘geçmiş olsun’ mesajı yayımladı.

22 Mart 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Geçmiş olsun Fenerbahçe

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yanı sıra Süper Lig Kulüpler Birliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve daha birçok kulüp, sosyal medya üzerinden Sarı-Lacivertliler’e moral vermek adına paylaşımda bulundu.

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