Geçmiş olsun Fenerbahçe

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yanı sıra Süper Lig Kulüpler Birliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve daha birçok kulüp, sosyal medya üzerinden Sarı-Lacivertliler’e moral vermek adına paylaşımda bulundu.