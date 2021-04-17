Geçirgen bağırsak sendromu nedir?

Geçirgen bağırsak sendromu da aslında tam olarak bağırsaklar ile hastalıklar arasındaki bağlantıdır. Peki nedir geçirgen bağırsak sendromu?

- İnsan sindirim sistemi, besinlerin parçalandığı ve emildiği yerdir.

- Sindirim sistemi ayrıca vücudumuza zararlı maddelerin vücuda geçişini de engellemede önemli rol oynar

- Bu önemli rolün büyük bir kısmını bağırsaklarımız gerçekleştirir.

- Bağırsak duvarımız adına (tight junction) denilen sıkı bağlantılara sahiptir. Ve bu bağlantılar bağırsak duvarından zararlı maddelerin(toksinler vs) geçişini engellerken, su ve besin maddelerinin geçişine izin verir.

- Ancak bu sıkı bağlantıların gevşemesi, bağırsaklardaki geçirgenliği artırır. Kana geçmemesi gereken toksinler kimyasallar kana geçmeye başlar.

- Bu durumda bağışıklık sisteminin sürekli uyarılmasına ve bir süre sonra kendi doku ve organlarına saldırmasına sebep olur. Bu da otoimmun dediğimiz hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu hastalıkların arasında en fazla rastladıklarımız, hashimoto, sedef hastalığı, vitiligo, fibromiyalji gibi hastalıklar.

- Geçirgen bağırsak sendromu ayrıca depresyon, kabızlık, ırrıtabl bağırsak sendromu, besin intoleransları, kronik yorgunluk gibi birçok probleme sebep olabilir.