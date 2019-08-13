UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Krasnodar, evinde 1-0 mağlup olduğu Porto'ya rövanş maçında konuk oldu. Turun favorisi Porto'nun rahat bir galibiyet alması beklenirken Rus ekibi Krasnodar, rakibini Estadio do Dragao'nun çimlerine gömdü.

3. dakikada Tonny Vilhena, Rus ekibini 1-0 öne geçirirken, 14 ve 34'de sahne alan Magomed Suleymanov, ilk yarının skorunu belirledi. Porto, 57'de Ze Luis ve 77'de Diaz'la golü bulsa da turu geçen taraf Krasnodar oldu. Deplasmanda attığı 3 golle rakibini eleyen Krasnodar'ın play-off turundaki rakibi Başakşehir'i eleyen Olympiakos oldu.

Krasnodar'ın 19'luk golcüsü Magomed Suleymanov, gösterdiği performans ve attığı 2 golle geceye damga vuran isim oldu.



